В Швейцарии прошли одни из крупнейших за последние 30 лет военных учений

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Швейцарской Конфедерации провели одни из наиболее масштабных за последние 30 лет военных учений под названием LUX 23, сообщают во вторник западные СМИ.

К девятидневным учениям привлекли 4 тыс. военнослужащих, которые действовали в четырех кантонах страны. На маневрах военные отбивали атаки условного противника, вели стрельбы боевыми патронами, метали гранаты. Организовать маневры планировали еще с 2021 года.

По данным СМИ, командование посредством этих учений демонстрировало населению действенность "политики вооруженного нейтралитета" - способности швейцарских вооруженных сил самостоятельно защитить страну, без опоры на международные альянсы.

Ранее Швейцария вслед за ЕС вводила антироссийские санкции, но блокировала реэкспорт швейцарского оружия из других стран на Украину. Однако в парламент Швейцарии поступило несколько инициатив, предлагающих облегчить нормы, регулирующие реэкспорт оружия.

СМИ отмечали, что на обсуждения этой темы между парламентом и правительством, а также на вероятное проведение впоследствии референдума, на котором граждане выскажутся по этому вопросу, могут уйти месяцы.