Американский посол в Кишиневе заявил, что США уважают принцип нейтралитета Молдавии

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Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Посол США в Молдавии Кент Логсдон заявил, что его страна уважает принцип нейтралитета республики.

"США не принимают решения относительно статуса нейтралитета той или иной страны. Это решение принадлежит каждому отдельному государству. Мы знаем, что в обществе острые дискуссии относительно того, нужен или нет Молдавии нейтралитет. Мы же исходим из установленного в Конституции нейтрального статуса Молдавии и соблюдаем его", - сказал дипломат, выступая в среду с лекцией перед студентами Молдавского государственного университета.

Он отметил, что "решение относительно того, сохранять Молдавии статус нейтралитета или нет, она должна принимать самостоятельно".

При этом, по его словам, США помогают Молдавии создать функциональные вооруженные силы. Он отметил, что с февраля прошлого года "США увеличили военную помощь Молдавии с 3 млн до 30 млн долларов".

"Но также мы понимаем, сколько мы Молдавии ни помогаем, у нее ограниченный потенциал с военной точки зрения. Потому что Молдавия - маленькая страна с маленькой армией. И я считаю правильным, что вы ведете обсуждения об альянсах, сотрудничестве с соседними странами, чтобы обеспечить собственную оборону. Но, опять же, мы в США не принимаем решения в данном направлении, это тоже должно быть решение Молдавии. Мы поддерживаем усилия по увеличению оборонных возможностей, но решение сохранять нейтралитет или нет - за Молдавией", - подчеркнул Логсдон.

В конце апреля, выступая на одном из молдавских телеканалов, президент Молдавии Майя Санду заявила, что "республика не ставит вопрос об отказе от нейтралитета, но будет укреплять свою обороноспособность".

В прошлом году Национальная армия Молдавии получила помощь через Европейский фонд мира на 47 млн евро. В нынешнем году Евросоюз обещал предоставить технику на такую же сумму. Кроме того, в ближайшее время партнеры по развитию обещали предоставить Молдавии систему ПВО.

В январе, по завершении Всемирного экономического форума в Давосе Санду заявила, что "допускает отказ Молдавии от закрепленного в Конституции нейтралитета, но только в ходе демократического процесса".

"Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это в одиночку или должны быть частью более крупного альянса. И если в какой-то момент мы как нация придем к выводу, что нам нужно изменить наш нейтралитет, это должно произойти в ходе демократического процесса", - отметила президент.