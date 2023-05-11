Белоруссия и Россия будут сотрудничать в сфере обращения с ОЯТ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение между Белоруссией в РФ о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом. Соответствующее решение было опубликовано на Национальном правовом портале Белоруссии.

"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обращения с отработавшим ядерным топливом, подписанное в г. Сочи 21 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

Совету министров Белоруссии предписано принять меры, необходимые для реализации положений соглашения.