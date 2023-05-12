Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Стороны конфликта в Судане предварительно согласовали меры по помощи населению

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Суданские армия и Силы быстрого реагирования (СБР) подписали предварительное соглашение в Джидде (Саудовская Аравия) о безопасном выходе гражданского населения из мест боестолкновений, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

"Армия Судна и СБР подписали предварительное соглашение в Джидде", - сообщил источник телеканалу.

Согласно договоренностям, стороны "обязуются организовать безопасный выход гражданского населения из зон конфликта", а также "обеспечить безопасность поставок для гражданских".

Это первое подписанное соглашение с 15 апреля, когда начались бои. До этого армия и СБР неоднократно договаривались о прекращении огня, но на практике перемирие соблюдалось плохо.

6 мая сообщалось, что делегации суданской армии и СБР проводят переговоры в Джидде.

Из-за боевых действий в Судане сотни тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Судан Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Маск заявил, что нанял нового гендиректора Twitter

США отменяют требование вакцинации от COVID-19 для прибывающих в страну

Российские войска при поддержке авиации отражают атаки ВСУ в направлении Малоильиновки

В парламенте Швейцарии предложили разрешить реэкспорт военной техники

В парламенте Швейцарии предложили разрешить реэкспорт военной техники

Власти ЮАР назвали голословными утверждения США о передаче России южноафриканского оружия

Что произошло за день: четверг, 11 мая

Премьер Грузии пообещал, что Тбилиси не будет вводить санкции против РФ

Премьер Грузии пообещал, что Тбилиси не будет вводить санкции против РФ

ВОЗ более не считает оспу обезьян чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения

ВОЗ более не считает оспу обезьян чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения

Салливан и Ван И провели переговоры в Вене

Верховный суд Пакистана распорядился освободить экс-премьера Хана

Верховный суд Пакистана распорядился освободить экс-премьера Хана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });