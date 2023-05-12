Стороны конфликта в Судане предварительно согласовали меры по помощи населению

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Суданские армия и Силы быстрого реагирования (СБР) подписали предварительное соглашение в Джидде (Саудовская Аравия) о безопасном выходе гражданского населения из мест боестолкновений, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

"Армия Судна и СБР подписали предварительное соглашение в Джидде", - сообщил источник телеканалу.

Согласно договоренностям, стороны "обязуются организовать безопасный выход гражданского населения из зон конфликта", а также "обеспечить безопасность поставок для гражданских".

Это первое подписанное соглашение с 15 апреля, когда начались бои. До этого армия и СБР неоднократно договаривались о прекращении огня, но на практике перемирие соблюдалось плохо.

6 мая сообщалось, что делегации суданской армии и СБР проводят переговоры в Джидде.

Из-за боевых действий в Судане сотни тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.