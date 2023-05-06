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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Представители противоборствующих сторон Судана начали переговоры в Джидде

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Делегации от суданской армии и ведущего против нее борьбу формирования Силы быстрого реагирования проводят в субботу переговоры в Джидде (Саудовская Аравия), передает Associated Press.

Эта встреча - часть предложенной США и Великобританией инициативы, нацеленной на прекращение боевых действий в Судане.

Никакого крайнего срока для завершения переговорного процесса между сторонами конфликта не предусмотрено.

Бои в Судане начались 15 апреля 2023 года. Из-за этого сотни тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Стороны периодически объявляют о прекращении огня, однако на практике такие договоренности в Судане пока плохо соблюдаются.

Судан Саудовская Аравия
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