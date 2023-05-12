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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Лукашенко подписал закон о сотрудничестве c РФ в военно-технической сфере

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о сотрудничестве в военно-технической сфере, документ опубликован в пятницу на белорусском национальном правовом интернет-портале.

"Ратифицировать Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о реализации Программы военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией до 2025 года, подписанное в г. Минске 23 сентября 2022 года", - говорится в документе.

Программа сотрудничества предусматривает реализацию ряда мероприятий, в том числе проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники, а также продукции двойного назначения.

Предполагается также организация совместных производств конечных образцов вооружения, военной техники и их комплектующих, проведение мероприятий единой политики в сфере технического нормирования, стандартизации и каталогизации продукции военного назначения, а также поставки военной продукции и услуг в интересах силовых структур обеих стран.

Александр Лукашенко Белоруссия
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