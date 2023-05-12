Абхазские оппозиционеры анонсировали протестную акцию 30 мая

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Представители оппозиционных партий и организаций Абхазии намерены 30 мая провести в столице республики Сухуме народный митинг протеста, заявил на брифинге лидеров оппозиции член совета общественной организации "Аруаа" (воины - ИФ) Хына Думава.

По его словам, оппозиция исчерпала "все возможности для диалога с руководством республики". Неприемлемым он считает "нацеленность действующей власти на заселение страны иностранными гражданами под видом продажи апартаментов, продажу стратегических активов республики, увеличение тарифов на электричество, легализацию торговли с Грузией".

Думава зачитал текст совместного заявления оппозиционных сил, в котором отмечается, что народный митинг является единственной возможностью для выражения своей позиции по наболевшим проблемам.

"Руководствуясь статьями 2 и 17 Конституции Абхазии, (...) мы объявляем о проведении народного митинга в городе Сухум 30 мая", - говорится в документе.

Лидер общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба отметил, что акция будет мирной.

В свою очередь председатель Службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут в сообщении для СМИ заявил об опасности дестабилизации ситуации внутри страны и предупредил о недопустимости нарушения законов при проведении митинга.

"Любые призывы к незаконным действиям, силовому свержению власти, какие бы то ни было попытки захвата правительственных зданий будут строго пресечены", - сказал он.

В конце апреля представители оппозиционных партий и движений направили обращение президенту Абхазии Аслану Бжании с требованием в срок до 11 мая отправить в отставку правительство, которое, по их мнению, не справилось со своими обязанностями и довело страну до череды кризисов.