Протестующие в Ираке начали блокировать поставки топлива с южных НПЗ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники иракских НПЗ, протестующие против нового законопроекта о бюджете страны, начали блокировать поставки топлива с нефтеперерабатывающих предприятий на юге страны, сообщает Iraq Oil Report.

По информации издания, 8 июня активисты заблокировали загрузку танкеров нефтепродуктами в Басре, что вынудило более 100 АЗС закрыться из-за нехватки моторного топлива.

"Длительные перебои с поставками топлива могут парализовать экономику провинции Басра, основного центра добычи и экспорта нефти в стране, и привести к более масштабному дефициту топлива по всему Ираку", - подчеркивает издание.

Один из координаторов протеста сообщил изданию, что активисты продолжат забастовку и будут блокировать дороги к НПЗ, работу трубопроводов и дистрибьюторов топлива.