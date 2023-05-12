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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Выручка Pirelli в I квартале выросла на 11,7% и превзошла прогнозы

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Итальянский производитель шин Pirelli & C SpA по итогам первого квартала увеличил выручку на 11,7% в годовом выражении, лучше ожиданий экспертов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте составила 1,7 млрд евро по сравнению с 1,5 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Показатель без учета изменения курсов обмена валют вырос на 12%.

Чистая прибыль повысилась до 111,6 млн евро со 107,5 млн евро годом ранее, несмотря на сохранение макроэкономической и рыночной волатильности.

Скорректированная EBIT составила 248,1 млн евро против 228,5 млн евро в первом квартале 2022 года. Рентабельность по этому показателю составила 14,6% против 15% годом ранее.

Консенсус-прогноз, подготовленный самой компанией, предполагал выручку в 1,65 млрд евро, скорректированную EBIT на уровне 236 млн евро и соответствующую маржу в 14,3%.

Pirelli по-прежнему планирует получить в 2023 году выручку в диапазоне от примерно 6,6 млрд евро до 6,8 млрд евро, рентабельность по скорректированной EBIT – от 14% до порядка 14,5%.

Котировки акций компании растут на 0,6% в ходе торгов в Милане в пятницу. Рыночная капитализация Pirelli с начала текущего года увеличилась на 20,2% (до 4,9 млрд евро), в то время как фондовый индекс FTSE MIB прибавил 15,5%.

Pirelli
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