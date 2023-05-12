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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Верховный суд Исламабада освободил под залог экс-премьера Пакистана

Верховный суд Исламабада освободил под залог экс-премьера Пакистана
Сторонники Имрана Хана празднуют решение суда
Фото: Hussain Ali/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Судебная коллегия Верховного суда Исламабада в пятницу освободила экс-премьера Пакистана Имрана Хана под залог по делу о нанесении ущерба бюджету страны, сообщает портал Dawn.

По его данным, адвокаты Хана также подали четыре дополнительных ходатайства, в которых призвали суд объединить все дела против экс-премьера и поручить властям предоставить подробную информацию по ним.

По версии следствия, Хан и его ближайшие сторонники основали совместный фонд для создания университета "Аль-Кадир", из-за чего бюджету страны был нанесен ущерб на сумму примерно в $170 млн.

Накануне Верховный суд Пакистана вынес решение о том, что задержание Хана является незаконным. В постановлении суд указывает, что политика должны незамедлительно освободить.

Бывшего премьера Пакистана задержали 9 мая в зале суда Исламбада в связи с делом "Аль-Кадир" по подозрению в совершении "преступлений, связанных с коррупцией". Днем позднее суд вынес решение о заключении Хана под стражу на восемь дней. В стране после этого начались массовые протесты, стражи порядка задержали более 2 тыс. человек.

Против Хана возбудили ряд уголовных дел. В частности, его подозревают в том, что он получал подарки от иностранных лидеров и заработал на этом в общей сложности около $630 тыс.

В марте после столкновений между полицейскими и сторонниками Хана полиция завела уголовное дело в отношении экс-премьера, которого обвинили в терроризме.

Пакистан Имран Хан Исламабад
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