Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:18

Верховный суд Пакистана распорядился освободить экс-премьера Хана

Верховный суд Пакистана распорядился освободить экс-премьера Хана
Фото: Stephanie Keith/Getty Images

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Пакистана в четверг вынес решение о том, что задержание экс-премьера страны Имрана Хана является незаконным, сообщает портал Dawn.

В постановлении суд указывает, что политик должен быть незамедлительно освобожден.

Накануне пакистанский суд вынес решение о заключении Хана под стражу на восемь дней. В стране после этого начались массовые протесты, стражи порядка задержали более 2 тыс. человек.

Ранее против Хана возбудили ряд уголовных дел. В частности, его подозревают в том, что он получал подарки от иностранных лидеров и заработал на этом в общей сложности около $630 тыс.

В марте после столкновений между полицейскими и сторонниками Хана полиция завела уголовное дело в отношении экс-премьера, которого обвинили в терроризме.

Пакистан Имран Хан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЕС идет дискуссия об использовании замороженных российских активов в пользу Украины

В ЕС идет дискуссия об использовании замороженных российских активов в пользу Украины

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже за 3 дня до выборов отказался от участия в них

Началось обсуждение приоритетов для создания глобальной системы ESG-стандартов

Взрыв вызвал крупный пожар в Милане

Песков назвал незаконным решение США о передаче Украине активов бизнесмена Малофеева

Песков назвал незаконным решение США о передаче Украине активов бизнесмена Малофеева

Лидер боснийских сербов в мае планирует встретиться с Путиным в Москве

Лидер боснийских сербов в мае планирует встретиться с Путиным в Москве

Что случилось этой ночью: четверг, 11 мая

Дефицит бюджета США за семь месяцев финансового года вырос в 2,6 раза

Израиль сообщил об уничтожении главы ракетной программы "Исламского джихада"

Пекин отказался от проведения встречи министров обороны КНР и США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });