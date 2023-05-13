Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

В Польше засекли зонд, двигавшийся с белорусского направления

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В воздушном пространстве Польши в субботу замечен объект, двигавшийся с белорусского направления, сообщает польское министерство национальной обороны.

"Центр воздушных операций сообщил о появлении в польском воздушном пространстве объекта, летевшего с направления Белоруссии. В соответствии с информацией Центра, вероятно, речь идет о наблюдательном зонде", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях министерства.

По его данным, радары утратили контакт с объектом в районе Рыпина (населенный пункт в Куявско-Поморском воеводстве Польши, расположен в 50 км восточнее города Торуни).

Отмечается, что дежурные подразделения сил территориальной обороны Польши приступили к поиску объекта.

Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 13 мая

Спутник Lunar Flashlight не смог выйти на орбиту Луны

Спутник Lunar Flashlight не смог выйти на орбиту Луны

Эрдоган заявил, что не потерпит негативные высказывания турецкой оппозиции о России

Эрдоган заявил, что не потерпит негативные высказывания турецкой оппозиции о России

В Белом доме заявили, что "очень обеспокоены" угрозой дефолта США

В Белом доме заявили, что "очень обеспокоены" угрозой дефолта США

Новым гендиректором Twitter стала Линда Яккарино

Новым гендиректором Twitter стала Линда Яккарино

В ЕС зафиксировали кратный рост потока нелегальных мигрантов из Африки

В ЕС зафиксировали кратный рост потока нелегальных мигрантов из Африки

ЕСПЧ отказал в иске о переводе Саакашвили на лечение за рубеж

ЕСПЧ отказал в иске о переводе Саакашвили на лечение за рубеж

Эрдоган раскритиковал кандидата в президенты Турции за заявления в адрес России

Эрдоган раскритиковал кандидата в президенты Турции за заявления в адрес России

Глава Royal Mail покинет пост после разрешения конфликта с профсоюзом

Глава Royal Mail покинет пост после разрешения конфликта с профсоюзом

В ЕС предложили официально запретить поставки нефти РФ по "Дружбе" в Германию и Польшу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });