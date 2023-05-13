В Польше засекли зонд, двигавшийся с белорусского направления

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В воздушном пространстве Польши в субботу замечен объект, двигавшийся с белорусского направления, сообщает польское министерство национальной обороны.

"Центр воздушных операций сообщил о появлении в польском воздушном пространстве объекта, летевшего с направления Белоруссии. В соответствии с информацией Центра, вероятно, речь идет о наблюдательном зонде", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях министерства.

По его данным, радары утратили контакт с объектом в районе Рыпина (населенный пункт в Куявско-Поморском воеводстве Польши, расположен в 50 км восточнее города Торуни).

Отмечается, что дежурные подразделения сил территориальной обороны Польши приступили к поиску объекта.