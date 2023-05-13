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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

Власти Колумбии захватили самое крупное в истории страны судно для перевозки кокаина

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Колумбийские военно-морские силы объявили, что захватили самое большое в истории страны специализированное судно наркоторговцев, сообщает в субботу газета Le Figaro.

В полупогружной лодке длиной 30 метров и шириной три метра находилось почти три тонны кокаина. Она была задержана, когда направлялась в сторону Центральной Америки по одному из самых интенсивных маршрутов незаконной перевозки для крупнейшего потребителя колумбийского кокаина в мире - Соединенных Штатов.

Это крупнейшее полупогружное судно, которое обнаружено с начала изъятия в 1993 году этого типа плавсредств в стране самого крупного производства кокаина в мире.

За три десятилетия, пишет издание, ВМС арестовали 228 таких судов, которые отправляются с тоннами наркотиков по Тихому океану в США или даже через Атлантику в Европу.

По оценкам военно-морского флота, данная конфискация нанесет ущерб наркоторговцам в 103 млн долларов.

Такие лодки, простые и легкие, изготавливаются подпольно. Они столь незначительно возвышаются над поверхностью воды, что их даже называют субмаринами. Эти суда трудно обнаружить. Они преодолевают большие расстояния.

Законодательство Колумбии преследует использование, строительство, владение и транспортировку таких полупогружных лодок. За это грозит тюремный срок до 14 лет.

Le Figaro отмечает, что после полувековой войны с наркоторговлей, финансируемой и поддерживаемой Соединенными Штатами, Колумбия продолжает оставаться страной рекордных уровней производства кокаина. По данным ООН, в 2021 году выращивание коки, из которой добывают наркотик, охватило более 204 тыс. га.

Колумбия
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