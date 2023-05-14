Эрдогана набрал меньше 50 % голосов после подсчета 92 % бюллетеней

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - На президентских выборах в Турции по итогам подсчета 92% бюллетеней президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,86% голосов, а лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,38%.

Синан Оган от альянса АТА (Альянс предков) пока получает 5,3% голосов избирателей.

Избирательные участки по всей стране, как и было запланировано, закрылись в 17:00 по местному времени.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, состоится второй тур выборов. Синан Оган обещал поддержать Кемаля Кылычдароглу в случае второго тура выборов.