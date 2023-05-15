Российские военные нанесли удар по четырем опорным пунктам и складу с боеприпасами ВСУ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по опорным пунктам и складу с боеприпасами вооруженных сил Украины (ВСУ) на красно-лиманском направлении, сообщил в понедельник начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"На красно-лиманском направлении подразделение группировки войск "Центр" продолжает наносить огневое поражение по району сосредоточения живой силы и огневых средств противника. Бомбардировочная авиация российской группировки нанесла удары по четырем опорным пунктам и складу боеприпасов противника", - сказал Савчук.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены позиции ствольной артиллерии и расчетов минометов армии Украины.

"На невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки "Центр" вскрыто перемещение личного состава и техники 66-ой механизированной бригады, 58-ой мотопехотной бригады ВСУ и 5-ой бригады национальной гвардии Украины", - сообщил начальник пресс-центра.

По данным Савчука, в результате огневого поражения артиллерией и авиацией группировки "Центр" украинская армия понесла потери в личном составе и технике.