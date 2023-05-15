Три российские авиакомпании подали заявки на полеты в Грузию

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Три российские авиакомпании подали заявки на прямые регулярные авиарейсы в три грузинских аэропорта - Тбилиси, Кутаиси и Батуми, сообщил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили.

"К нам поступили запросы на осуществление полетов сразу от нескольких компаний, в том числе и от грузинской авиакомпании. Мы исходим из самого строгого в мире подхода, который используется странами, осуществляющими авиасообщение с Россией", - сказал Давиташвили.

По его словам, решение грузинской стороны на возобновление полетов будет основано на критериях, предусматривающих, что авиакомпании и самолеты под санкциями не будут допущены на авиарынок Грузии.

Президент Владимир Путин 10 мая своим указом отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, за исключением тех, кто едет в Россию работать. Кроме того, вышел указ об отмене ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.

Российский Минтранс сообщил, что после отмены ограничений российские авиакомпании смогут летать между Москвой Тбилиси по 7 раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства. В Red Wings, парк которой сформирован в основном из российских SSJ100, вскоре заявили, что готовы начать полеты в Грузию при наличии допусков.

Против возобновления прямого авиасообщения с Россией выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили и предложила ввести визы для россиян.

США и Евросоюз предупредили Тбилиси о санкционных рисках в случае возобновления авиасообщения с Россией.