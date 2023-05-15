Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Три российские авиакомпании подали заявки на полеты в Грузию

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Три российские авиакомпании подали заявки на прямые регулярные авиарейсы в три грузинских аэропорта - Тбилиси, Кутаиси и Батуми, сообщил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили.

В миреВ Тбилиси разрешат полеты в Грузию только неподсанкционным авиакомпаниям РФЧитать подробнее

"К нам поступили запросы на осуществление полетов сразу от нескольких компаний, в том числе и от грузинской авиакомпании. Мы исходим из самого строгого в мире подхода, который используется странами, осуществляющими авиасообщение с Россией", - сказал Давиташвили.

По его словам, решение грузинской стороны на возобновление полетов будет основано на критериях, предусматривающих, что авиакомпании и самолеты под санкциями не будут допущены на авиарынок Грузии.

Президент Владимир Путин 10 мая своим указом отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, за исключением тех, кто едет в Россию работать. Кроме того, вышел указ об отмене ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.

Российский Минтранс сообщил, что после отмены ограничений российские авиакомпании смогут летать между Москвой Тбилиси по 7 раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства. В Red Wings, парк которой сформирован в основном из российских SSJ100, вскоре заявили, что готовы начать полеты в Грузию при наличии допусков.

Против возобновления прямого авиасообщения с Россией выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили и предложила ввести визы для россиян.

США и Евросоюз предупредили Тбилиси о санкционных рисках в случае возобновления авиасообщения с Россией.

Тбилиси Кутаиси Батуми Грузия Леван Давиташвили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Контрактники смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке

Контрактники смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке
Покушение на Захара Прилепина

Обвиняемого в покушении на Прилепина внесли в перечень экстремистов и террористов

Взрыв произошел в центре Луганска

В Кремле уверены, что в Турции не допустят незаконных действий в ходе выборов

В Кремле уверены, что в Турции не допустят незаконных действий в ходе выборов

Песков назвал похожими на информационную "утку" сообщения западных СМИ о Пригожине

Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе

Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе

Более тысячи легковых машин въехали в РФ из Грузии за сутки

Военная операция на Украине

В Луганске под обстрел попало авиационное училище

Сбербанк предупредил о рассылке фишинговых писем от "военкоматов"

Сбербанк предупредил о рассылке фишинговых писем от "военкоматов"

Что произошло за день: воскресенье, 14 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });