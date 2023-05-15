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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Лидеры стран G7 выступят с критикой "экономического возмездия"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Лидеры стран "Большой семерки" на предстоящем саммите планируют сделать совместное заявление с критикой мер экономического возмездия на международной арене, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников издания, конкретные страны упомянуты не будут, однако США и дружественные им государства все больше беспокоят меры "экономического принуждения" со стороны Китая.

США в октябре 2022 года ввели запрет на экспорт в КНР современных полупроводниковых технологий, а в марте 2023 года китайские власти объявили о начале расследования по вопросам кибербезопасности в отношении американского производителя полупроводников Micron Technology.

Ранее Китай ограничил экспорт редкоземельных металлов в Японию после конфликта из-за столкновения судов и прекратил ввоз рапсового масла из Канады после ареста властями североамериканской страны топ-менеджера Huawei Technologies.

На минувшей неделе представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что "страны G7 требуют от Китая действовать по международным правилам, однако они сами нарушают и разрушают эти правила".

Саммит лидеров стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) состоится 19-21 мая в Хиросиме.

G7 Micron Technology Китай США
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