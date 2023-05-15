Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:45

Судовладельцы нашли способ юридически защититься от возможных санкций против КНР

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Компании из сферы морских грузоперевозок все чаще просят включать в контракты с китайскими предприятиями положения, позволяющие относительно легко расторгнуть их при введении Западом санкций в отношении Пекина. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными специалистов юридических фирм, работающих в области морского права.

Ранее в отрасли было принято включать в контракты положения, допускавшие выход из сделок, если их исполнение влекло за собой нарушение законодательства, поясняет газета. Однако такие пункты не всегда действовали в случае санкций, которые традиционно ограничены по времени.

"Санкции, как правило, вводят внезапно. В результате перед участниками коммерческих отношений стоит выбор: соблюсти закон и нарушить условия контракта или соблюсти условия контракта и нарушить закон, - приводит FT слова эксперта юридической фирмы HFW Дэниела Мартина. - Положения о санкциях позволяют участникам коммерческих отношений проще справляться с этим разнонаправленным давлением. Если воспользоваться таким пунктом, может удаться соблюсти закон и не нарушить условия контракта".

Издание также отмечает напряженные отношения Китая и США и указывает, что коллапс дипломатических отношений с Пекином может серьезно отразиться на индустрии морских грузоперевозок. КНР лидирует в мире по количеству ежегодно строящихся судов, а суточный объем морских грузоперевозок между ней и другими странами оценивается в миллиарды долларов.

США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мужа Елены Блиновской обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов

Мужа Елены Блиновской обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов

В Турции 28 мая состоится второй тур президентских выборов

В Турции 28 мая состоится второй тур президентских выборов

Три российские авиакомпании подали заявки на полеты в Грузию

Некоторым гражданам Финляндии стали отказывать во въезде в Россию за покупками

Некоторым гражданам Финляндии стали отказывать во въезде в Россию за покупками

Грузия получила от нескольких авиакомпаний РФ заявки на выполнение полетов в республику

Грузия получила от нескольких авиакомпаний РФ заявки на выполнение полетов в республику

Эрдоган набрал меньше 50% голосов после подсчета 98% бюллетеней

Эрдоган набрал меньше 50% голосов после подсчета 98% бюллетеней

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 мая

Макрон пообещал Киеву десятки единиц бронетехники

Макрон пообещал Киеву десятки единиц бронетехники

Эрдоган считает, что переизбрался уже в первом туре

Эрдоган набрал меньше 50% голосов после подсчета 92% бюллетеней

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });