Судовладельцы нашли способ юридически защититься от возможных санкций против КНР

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Компании из сферы морских грузоперевозок все чаще просят включать в контракты с китайскими предприятиями положения, позволяющие относительно легко расторгнуть их при введении Западом санкций в отношении Пекина. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными специалистов юридических фирм, работающих в области морского права.

Ранее в отрасли было принято включать в контракты положения, допускавшие выход из сделок, если их исполнение влекло за собой нарушение законодательства, поясняет газета. Однако такие пункты не всегда действовали в случае санкций, которые традиционно ограничены по времени.

"Санкции, как правило, вводят внезапно. В результате перед участниками коммерческих отношений стоит выбор: соблюсти закон и нарушить условия контракта или соблюсти условия контракта и нарушить закон, - приводит FT слова эксперта юридической фирмы HFW Дэниела Мартина. - Положения о санкциях позволяют участникам коммерческих отношений проще справляться с этим разнонаправленным давлением. Если воспользоваться таким пунктом, может удаться соблюсти закон и не нарушить условия контракта".

Издание также отмечает напряженные отношения Китая и США и указывает, что коллапс дипломатических отношений с Пекином может серьезно отразиться на индустрии морских грузоперевозок. КНР лидирует в мире по количеству ежегодно строящихся судов, а суточный объем морских грузоперевозок между ней и другими странами оценивается в миллиарды долларов.