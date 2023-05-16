Митинг протеста против властей Молдавии проходит у здания ЦИК Гагаузии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Комрате (административный центр Гагаузской автономии Молдавии) у здания ЦИК собрались несколько сотен протестующих против намерения властей Молдавии аннулировать результаты выборов башкана (главы) автономии, сообщают местные СМИ.

Поводом для протеста стали обыски и изъятие списков избирателей, которые проводят в здании ЦИК Гагаузии сотрудники Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) по делу о подкупе избирателей на выборах башкана автономии. К митингу присоединились депутаты парламента Молдавии от партии "Шор", победившая на выборах кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул, а также кандидаты на прошедших выборах башкана Виктор Петров и Николай Дудогло.

Народное собрание (парламент) Гагаузии намерено собраться в ближайшие часы на экстренное заседание.

Ранее ЦИК Гагаузии утвердил результаты выборов башкана (главы) автономии. По итогам состоявшегося в воскресенье второго тура выборов башканом была избрана Гуцул.

В то же время, во вторник Центризбирком Молдавии инициировал составление по меньшей мере восьми протоколов об административных нарушениях при финансировании конкурентов на выборах башкана Гагаузии. Как сообщила пресс-служба ЦИК, во всех случаях зафиксировано превышение лимита пожертвований конкурентам от физических лиц. В связи с этим ЦИК Молдавии намерен обратиться в правоохранительные органы.

Кроме того, Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) сообщил о возбужденных уголовных делах по фактам подкупа избирателей.

Во вторник вечером пресс-служба НЦБК сообщила об обысках в Гагаузии в связи с "незаконным финансированием избирательной кампании".

"Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела о незаконном финансировании избирательной кампании. НЦБК и Национальный инспекторат расследований под руководством Антикоррупционной прокуратуры изымает списки избирателей из здания суда Комрата. Правоохранительные органы подозревают, что в списки избирателей были включены умершие граждане, а также те, кто находится за пределами страны, от имени которых проголосовали третьи лица", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что "часть граждан с правом голоса были организованно доставлены к избирательным участкам представителями партии "Шор", чтобы голосовать за кандидата политформирования".