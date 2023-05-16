Парламент Гагаузии утвердил результаты выборов главы молдавской автономии

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Народное собрание Гагаузской автономии (НСГ - парламент Гагаузии) Молдавии утвердило результаты выборов башкана (главы автономии), победу в которых одержала Евгения Гуцул.

Такое решение депутаты парламента автономии единогласно приняли во вторник вечером.

Депутаты гагаузского парламента собрались на экстренное заседание после того, как Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии провел обыски в Центризбиркоме Гагаузии в связи с "незаконным финансированием избирательной кампании". Были изъяты документы и избирательные списки.

Это случилось сразу после того, как Центральная избирательная комиссия Гагаузии утвердила результаты выборов башкана. По итогам состоявшегося в воскресенье второго тура выборов башканом избрана кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул.

Депутаты НСГ также проголосовали за то, чтобы организовать съезд депутатов всех уровней Гагаузии 27 мая. Они намерены обсудить ситуацию в автономии и взаимоотношения с центром.