Что случилось этой ночью: четверг, 18 мая

В Монтане запретили TikTok, Госдеп приветствует продление зерновой сделки, глава МЧС прибыл в Иркутскую область для оценки паводковой обстановки

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Байден заявил, что США удастся избежать дефолта по долгу. Президент добавил, что он и Конгресс США достигнут компромисса, потому что "иной альтернативы нет".

- Американский штат Монтана первым в США полностью запретил TikTok. Соответствующий закон подписал губернатор штата.

- Госдеп поприветствовал продление зерновой сделки. Cоветник президента по национальной безопасности Джейк Салливан также выразил одобрение данному решению.

- Глава МЧС прибыл в Иркутскую область оценить паводковую обстановку. Он планирует совершить облет одного из пострадавших поселков в нескольких километрах от города Киренск, а также пообщается с местными жителями.

- США предложили Израилю совместное военное планирование в отношении Ирана. Вашингтон заверяет, что речь не идет о разработке планов нападения на объекты иранской ядерной программы.

- "Манчестер Сити" разгромил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов. В финале он встретится с ''Интером"