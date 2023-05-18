Минск предупредил о возможном отзыве заявки на вступление в Совет Европы

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия может отозвать заявку на вступление в Совет Европы, заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"В случае продолжения Советом Европы и Западом деструктивной линии в отношении белорусского государства Республика Беларусь отзовет свою заявку на вступление в эту структуру и продолжит пересмотр остающихся форматов отношений с Советом Европы", - сказал он.

По его словам, взаимодействие Минска с этой организацией "практически заморожено, и не по нашей инициативе". Совет Европы, считает он, "окончательно превратился в послушный инструмент для давления на неугодные Вашингтону и Брюсселю государства", сейчас это не та организация, в которую Белоруссия стремилась попасть 30 лет назад. Заявку на вступление Белоруссии в Совет Европы заморозили в 1990-е годы.

Глаз напомнил, что 16-17 мая в Рейкьявике прошел саммит Совета Европы. При этом он отверг прозвучавший там "тезис о причастности Беларуси к якобы насильственному перемещению украинских детей".

Он призвал прекратить "политизацию проблемы оздоровления украинских детей" и заявил, что Белоруссия принимала и будет принимать детей из стран, столкнувшихся с военными, природными или техногенными кризисами и катастрофами. С 2016 года Белоруссия принимает детей из Украины, в том числе из Донбасса.

"Эту практику мы продолжили в 2022 и 2023 годах. (...) Временные приезды детей на оздоровление в Беларусь происходят с соблюдением соответствующих правовых процедур. Все дети въезжают и выезжают из Беларуси легально в сопровождении взрослых, имея на руках все необходимые документы. Мы делаем это открыто и транспарентно, в том числе в сотрудничестве с международными организациями и фондами, включая ЮНИСЕФ". - сказал Глаз.