В Тегеране отвергли критику со стороны США сотрудничества Ирана и РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Представитель иранского МИД Насер Канаани в четверг заявил, что в Тегеране не считают заслуживающим внимания беспокойство США относительно сотрудничества Ирана с Россией и с другими странами.

"Насер Канаани отметил, что беспокойство властей США по поводу взаимодействия Ирана с другими странами недопустимо, и Иран отвергает его", - передает агентство "Тасним".

По его словам, подписание Россией и Ираном соглашения о сотрудничестве по строительству железной дороги "Решт-Астара" на иранской территории, а также запуск совместных проектов Ираном и Пакистаном в пограничной зоне двух государств демонстрирует иранскую "стратегию ориентации на соседей" ради общего блага.

Документ по железной дороге "Решт-Астара" был подписан накануне при участии глав государств - президента Ирана Ибрахима Раиси и президента РФ Владимира Путина, который присоединился к церемонии по видеосвязи.

Дорога станет частью международного транспортного коридора "Север-Юг". Его создание инициировано в целях реализации стратегического партнерства России со странами Прикаспийского региона, а также для организации транзитного сообщения Северной и Западной Европы со странами Закавказья, Персидского залива и Южной Азии.

В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США пытаются воспрепятствовать взаимовыгодному сотрудничеству других стран, в частности России и Ирана, в связи с подписанием двумя странами соглашения о строительстве железнодорожной ветки "Астара-Решт". На просьбу журналистов прокомментировать призыв Вашингтона конфисковать иранские активы и передать их Украине с тем, чтобы лишить Тегеран возможности участвовать в этом совместном с РФ проекте, Песков ответил: "Мы никогда не тешили себя иллюзиями, что США оставят попытки оказания давления на Российскую Федерацию, Иран, другие страны, которые ищут подлинного взаимовыгодного сотрудничества".