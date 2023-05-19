В Афганистане 2,3 миллиона детей могут столкнуться с недоеданием

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Около 90% населения Афганистана, включая детей, находятся на грани бедности, сообщил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Фран Экиса на пресс-брифинге в Нью-Йорке.

По его словам, в 2023 году 2,3 миллиона детей могут столкнуться с недоеданием, при этом 175 тыс. из них нуждаются в лечении от связанных с нехваткой еды опасных для жизни состояний.

"Говоря об этой стране, находящейся в глубоком кризисе, борющейся с гуманитарной катастрофой, стихийными бедствиями, связанными с изменением климата, и вопиющими нарушениями прав человека, очень многие забывают, что в Афганистане наблюдается кризис прав детей. И это кризис только усугубляется", - сказал Экиса, которого цитирует сайт ООН.

По его словам, в текущем году с недоеданием столкнутся 140 тыс. беременных женщин и кормящих матерей.

Кроме того из-за переполнения Афганистана оружием только в период с января по март этого года 134 ребенка погибли или были покалечены взрывными устройствами, отметил он.

Экиса добавил, что на осуществление гуманитарных проектов ЮНИСЕФ по поддержке детей Афганистана на данный момент выделено лишь 22% запрошенных средств.

"Мы призываем международное сообщество сплотиться и помочь нам облегчить страдания детей, женщин и семей в Афганистане", - резюмировал он.