Самолеты НАТО, патрулирующие страны Балтии, временно разместят в латвийском Лиелварде

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Самолеты НАТО, патрулирующие воздушное пространство стран Балтии, будут временно размещены на базе в Лиелварде (город в центральной части Латвии), сообщила журналистам в Риге глава латвийского Минобороны Инара Мурниеце.

По ее словам, на базе Эмари в Эстонии запланирован ремонт, поэтому уже в следующем году Германия будет осуществлять патрульную миссию с базы Лиелварде.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в свою очередь напомнил журналистам, что база Эмари 10 лет использовалась для патрулирования воздушного пространства стран Балтии. Сейчас она нуждается в ремонте, работы планируется начать следующей весной.

Хотя база ВВС в Лиелварде не использовалась для миссий воздушного патрулирования НАТО, она соответствует всем стандартам НАТО, отмечает агентство BNS.