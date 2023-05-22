Финляндия заявила о расторжении контракта по трубе с "Газпромом"

СПГ-контракт остается в силе

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Финская госкомпания Gasum заявила о расторжении долгосрочного контракта на поставку трубопроводного газа с ООО "Газпром экспорт", сообщил Gasum.

В мае 2022 года Gasum отвергла условие новой системы оплаты российского газа (с автоматической конвертацией в рубли), и поставки были прекращены "Газпромом".

"Кроме того, у компаний возникли существенные разногласия относительно некоторых других требований, выдвинутых на основании контракта", - напоминает финский контрагент, отмечая, что после этого Gasum инициировал арбитражное разбирательство.

В ноябре арбитраж обязал стороны продолжить двусторонние переговоры по контракту для урегулирования ситуации.

"Переговоры между Gasum и "Газпром экспорт" завершились. Стороны не смогли урегулировать ситуацию в установленный арбитражным судом срок, в связи с чем 22 мая 2023 года Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа с ООО "Газпром экспорт". Стороны продолжат доработку деталей расторжения контракта. Gasum не будет комментировать эти детали расторжения контракта", - говорится в релизе.

Финская компания уточняет, что расторжение касается только контракта на поставку газа по трубе. Долгосрочный контракт Gasum на поставку СПГ с ООО "Газпром экспорт" остается в силе.