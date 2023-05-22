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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Что произошло за день: понедельник, 22 мая

Диверсанты в Белгородской области, помилование Романа Протасевича и новые штрафы для владельцев домашних животных

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Группа украинских диверсантов проникла в Белгородскую область. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Кроме того, в понедельник были зафиксированы неоднократные обстрелы нескольких сел в Грайворонском городском округе, жители покидают эту территорию. В регионе введен режим контртеррористической операции.

- Финская Gasum заявила о расторжении контракта на поставку трубопроводного газа с ООО "Газпром экспорт". Долгосрочный контракт на поставку СПГ с ООО "Газпром экспорт" остается в силе.

- Признанная Арменией территория Азербайджана включает и Нагорный Карабах, заявил Никол Пашинян. По его словам, Армения и Азербайджан проводят интенсивные переговоры по соглашению о мире. Премьер Армении не исключил, что в Москве 25 мая может быть подписан документ об открытии региональных коммуникаций.

- В Белоруссии помиловали экс-главреда NEXTA Романа Протасевича, который ранее в мае был приговорен к восьми годам колонии.

- Думский комитет одобрил новые штрафы для владельцев домашних животных за нарушение законодательства, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу. Предлагается ввести для граждан штрафы в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

- Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом. Защита создательницы "Марафона желаний" просила суд назначить ей более мягкую меру пресечения. Блиновской вменяется уклонение от уплаты налогов.

- Российский актер Алексей Панин объявлен в розыск на основании статьи УК РФ. По данным СМИ, 45-летний актер проживает в Испании.

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