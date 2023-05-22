Глава МИД Белоруссии обсудил с представителем Ватикана урегулирование украинского кризиса

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник встретился с представителем Ватикана в республике - апостольским нунцием Анте Йозичем, с которым обсудил, в том числе, пути урегулирования украинского кризиса, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии в понедельник.

"22 мая 2023 г. министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник встретился с апостольским нунцием архиепископом Анте Йозичем. Обсуждены вопросы сотрудничества между Республикой Беларусь и Святым Престолом. Отдельное внимание уделено тематике межконфессионального диалога", - говорится в сообщении.

"Состоялся обмен мнениями в отношении ситуации в регионе, в том числе в контексте предпринимаемых усилий по возобновлению диалога о возможных путях урегулирования украинского кризиса", - проинформировали в белорусском МИДе.

Там отметили, что стороны подтвердили "стремление к продолжению активного сотрудничества в различных сферах и открытого взаимоуважительного диалога по вопросам взаимного интереса".