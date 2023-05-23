Рост населения зафиксирован в Эстонии при рекордном падении рождаемости

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Население Эстонии в 2022 году при рекордном падении рождаемости выросло на 2,6 процента, что произошло за счет иммиграции.

"В исключительный миграционный год в Эстонию прибыло почти 50 000 новых жителей, а покинуло Эстонию в пять раз меньше или чуть меньше 10 000 человек. Таким образом, сальдо миграции уже восьмой год подряд положительное, а население Эстонии за счет миграции увеличилось почти на 40 000 человек" - пишет в обнародованной во вторник статье ведущий аналитик департамента статистики Кристьян Эрик Лойк (Kristjan Erik Loik).

В основном мигранты прибывают с Украины. Так, две трети из них имели украинское гражданство.

Число иммигрантов в 2022 году составило 49 414 человек, что более чем в два раза больше, чем годом ранее, который был годом с наибольшим количеством иммигрантов в новой независимой Эстонии.

При этом число иммигрантов более чем в пять раз превышало количество эмигрантов (9 657), отмечает статистик.

Число иммигрантов растет на фоне рекордного снижения рождаемости в республике. Согласно истории демографической статистики, которая ведется с 1919 года, в стране ранее еще никогда не регистрировалось менее 12 тыс. рождений. Однако в 2022 году родилось лишь 11 646 детей.

Всего в Эстонии, по состоянию на 1 января 2023 года, живут 1 357 739 человек.