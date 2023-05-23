В Италии одобрили помощь на 2 млрд евро для пострадавшего от наводнения региона

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Власти Италии одобрили пакет помощи на сумму более 2 млрд евро для пострадавшей от наводнения области Эмилия-Романья, сообщило во вторник Associated Press.

"В ситуации, в которой сейчас находится Италия, найти 2 млрд евро за пару дней – это непросто", - заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Кроме того, власти Италии приняли решение повысить цены на билеты в государственные музеи на 1 евро, эти деньги пойдут на восстановление поврежденных учреждений культуры. Также рассматривается идея введения специальной лотереи для сбора средств.

Более того, кабинет министров одобрил приостановку налоговых платежей, ипотечных платежей и оплаты счетов за коммунальные услуги для жителей пострадавшей области.

На прошлой неделе в результате наводнений на севере Италии из-за сильных дождей погибли как минимум 14 человек, более 20 рек вышли из берегов, произошло около 300 оползней.