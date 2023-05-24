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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Архиерейский собор ПЦУ одобрил переход на новоюлианский церковный календарь

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Архиерейский собор неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) одобрил переход на новоюлианский церковный календарь с 1 сентября 2023 года.

"Решение принято. Православная церковь Украины на заседании Архиерейского собора 24 мая 2023 утвердила важную реформу - состоялся переход на новоюлианский церковный календарь с 1 сентября 2023 года", - цитируют украинские СМИ запись, которую сделал в соцсетях в среду епископ Ужгородский и Закарпатский Варсонофий.

Теперь Рождество ПЦУ будет отмечать 25 декабря вместо 7 января, Покров Богородицы - 1 октября вместо 14 октября, Крещение - 6 января вместо 19 января, а День святого Николая - 6 декабря вместо 19 декабря. При этом празднование Пасхи будет соответствовать общеправославному.

Новоюлианский календарь было решено ввести на совещании православных восточных Церквей в 1923 году, которое инициировал Константинопольский патриарх Мелетий IV (Метаксакис), известный также как церковный лидер, поддержавший обновленческий раскол в СССР.

Константинополь ПЦУ
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