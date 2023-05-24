Пашинян сообщил о переговорах с Россией и США о строительстве новой АЭС в Армении

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Армения проводит переговоры с Россией и США по вопросу строительства в стране новой атомной электростанции, заявил в парламенте премьер-министр республики Никол Пашинян.

"В программе правительства Армении существует вопрос развития возможностей ядерного потенциала. Действующая Армянская АЭС имеет срок эксплуатации, после которого его невозможно будет эксплуатировать. Сейчас мы активно ведем переговоры с несколькими партерами по вопросу строительства новой АЭС. Переговоры ведутся с Россией, США и третьими странами", - сказал он.

По его словам, рассматриваются варианты реакторов с точки зрения экономической выгоды.

"В скором времени делегация Армении отбудет в США, чтобы на месте ознакомиться с возможностями модульных реакторов", - отметил он.

Обо всех переговорах партнеры Армении информируются в надлежащем порядке, добавил премьер.

Ранее 24 мая координатор при Госдепартаменте США правительственных программ помощи странам Европы и Евразии Мария Лонги заявила, что США рассматривают возможность строительства в Армении малых модульных ядерных реакторов.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Армения подписала с "Росатомом" меморандум о строительстве нового энергоблока АЭС в республике, ведутся работы по предварительному технико-экономическому обоснованию проекта.

Летом 2022 года специалисты из Армении и России начали переговоры по проекту будущего нового атомного энергоблока на территории республики. В частности, рассматривался вариант типового стандартного энергоблока ВВЭР (водо-водный энергетический реактор) мощностью 1-1,3 ГВт.

В октябре 2021 года министр территориального управления и инфраструктуры республики Гнел Саносян говорил, что Армения планирует начать строительство новой АЭС в 2026-2027 годах. По его словам, в планах армянской стороны начать эксплуатацию новой АЭС после прекращения деятельности действующей станции в 2036 году.

Сейчас Армянская АЭС является одним из основных источников электроэнергии в стране. На станции работает единственный блок (с реактором ВВЭР-440 первого поколения), топливо на нее поставляет "ТВЭЛ".