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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Под санкции ЕС попадут пять граждан Молдавии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Европейском союзе идет работа над санкционным списком, предусматривающим ограничительные меры ЕС в отношении пяти граждан Молдавии, сообщило в среду электронное издание EUobserver.

По утверждению брюссельского СМИ, редакция которого ознакомилась с подготовительным документом, "черный список" возглавят председатель партии "Шор" Илан Шор, зампредседателя той же партии Марина Таубер и бывший лидер Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк.

Кроме того, в список войдут еще двое молдавских граждан.

Всем им вменяются "действия, дестабилизирующие Республику Молдова", пишет EUobserver.

ЕС Молдавия
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