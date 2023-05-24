Под санкции ЕС попадут пять граждан Молдавии
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Европейском союзе идет работа над санкционным списком, предусматривающим ограничительные меры ЕС в отношении пяти граждан Молдавии, сообщило в среду электронное издание EUobserver.
По утверждению брюссельского СМИ, редакция которого ознакомилась с подготовительным документом, "черный список" возглавят председатель партии "Шор" Илан Шор, зампредседателя той же партии Марина Таубер и бывший лидер Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк.
Кроме того, в список войдут еще двое молдавских граждан.
Всем им вменяются "действия, дестабилизирующие Республику Молдова", пишет EUobserver.