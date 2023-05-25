Коалиционную безопасность обсудят в Минске главы военных ведомств государств ОДКБ

Один из вопросов - совершенствование системы кризисного реагирования

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министры обороны стран, которые входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), обсудят в Минске в четверг вопросы коалиционного взаимодействия.

"Участники заседания обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности государств-членов ОДКБ, а также вопросы совершенствования системы кризисного реагирования", - сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, "в ходе заседания планируется рассмотреть документы, касающиеся совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, военно-технического сотрудничества и другие".

Заседание пройдет под председательством министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, в нем примут участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, сообщил пресс-секретарь.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.