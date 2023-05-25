Южная Корея предпримет в четверг новую попытку запуска ракеты "Нури" с восемью спутниками

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Новая попытка запуска южнокорейской ракеты-носителя KSLV 2 ("Нури") с восемью спутниками, отменённого в среду из-за технических проблем, будет предпринята в четверг, сообщило министерство науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

"Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий вместе с Институтом аэрокосмических исследований Республики Корея (KARI) приняли меры для устранения неполадок, возникших во время предстартовой проверки ракеты "Нури" вчера, и осуществят запуск третьей по счёту ракеты "Нури" в 18:24 (12:24 мск) сегодня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства в четверг.

В сообщении отмечается, что по результатам расследования аномалии, инженеры пришли к выводу, что сигналы системы управления наземным оборудованием не передавались последовательно устройству управления подачей гелия.

Для устранения неполадок специалисты внесли изменения в работу системы, после чего провели ряд тестов. В итоге неполадки были устранены, и в настоящий момент система функционирует нормально.

Планируется, что в ходе запуска основной полезной нагрузкой станет спутник дистанционного зондирования Земли NEXTSAT-2. Аппарат массой около 180 кг оснащен радаром с синтезированной апертурой, который позволяет получать снимки высокого разрешения независимо от высоты, погодных условий и освещенности фотографируемого объекта. Он должен быть выведен на орбиту высотой 550 км, срок его эксплуатации рассчитан на два года.

Также на орбиту планируется вывести семь кубсатов для испытания различных технологий и проведения научных исследований.

Разработка ракеты KSLV велась Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI) с 2010 года. Трехступенчатая ракета-носитель KSLV-II (Korean Space Launch Vehicle II) весит 200 тонн, ее высота составляет 47,2 м, диаметр - 3,5 м.

Южная Корея инвестировала около $1,8 млрд в создание этой ракетной системы.

В 2013 году Сеул успешно запустил свою первую космическую ракету KSLV 1, первая ступень носителя которой была построена в России. Первые два запуска (в 2009 и 2010 годах) окончились неудачей из-за проблем с техникой корейского производства.

Первый запуск ракеты-носителя полностью южнокорейского производства на орбиту был произведен с космодрома "Наро" 21 октября 2021 года. Полет продолжался 16 минут. Запуск завершился частичным успехом. Как сообщал президент Республики Корея Муна Чжэ Ина, ракета выполнила все этапы полета, однако не смогла вывести на орбиту макет спутника.

Вторая попытка запуска KSLV 2 была предпринята в июне прошлого года - на этот раз ракета смогла успешно вывести всю полезную нагрузку на расчетную орбиту.

В перспективе с помощью KSLV 2 на низкую околоземную орбиту высотой 300 км планируется выводить аппараты общей массой до 1,5 тонн.

Ракета-носитель KSLV-II предназначена для коммерческих услуг по выводу спутников на орбиту. Стоимость такого запуска оценивается в $30 млн, что меньше, чем у конкурентов в Азии.