Китай увеличит размер базовой пенсии на 3,8% в 2023 году
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Китай повысит в текущем году средний размер базовой пенсии на 3,8%, сообщило министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения.
Таким образом, китайское правительство увеличивает размер пенсионных выплат по старости уже 19 лет подряд, отмечает агентство "Синьхуа".
Увеличение среднего размера ежемесячных пенсионных выплат затрагивает бывших служащих предприятий, госаппарата и бюджетных учреждений непроизводственной сферы.