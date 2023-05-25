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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Китай увеличит размер базовой пенсии на 3,8% в 2023 году

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Китай повысит в текущем году средний размер базовой пенсии на 3,8%, сообщило министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения.

Таким образом, китайское правительство увеличивает размер пенсионных выплат по старости уже 19 лет подряд, отмечает агентство "Синьхуа".

Увеличение среднего размера ежемесячных пенсионных выплат затрагивает бывших служащих предприятий, госаппарата и бюджетных учреждений непроизводственной сферы.

Китай
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