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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Рынки акций АТР растут благодаря ИТ-сектору

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабый подъем в ходе торгов в пятницу вслед за скачком американского индекса Nasdaq накануне и благодаря оптимизму в отношении переговоров по госдолгу США.

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что переговоры с конгрессменами-республиканцами о том, как избежать дефолта, проходят успешно, хотя еще не завершены.

В свою очередь республиканец Кевин Херн, член Палаты представителей от штата Оклахома, выразил надежду, что сделка будет достигнута к вечеру пятницы.

Тем временем американский индекс Nasdaq накануне подскочил на 1,7%, во многом за счет роста акций Nvidia Corp. почти на 25%. Это стало позитивным фактором для азиатских компаний, представляющих техсектор.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite поднимается на 0,2% в пятницу, однако может завершить неделю резким снижением.

Акции китайских ИТ-компаний дорожают, тогда как бумаги работающих в секторе альтернативной энергетики фирм дешевеют, включая Longi Green Energy (-4,7%), BYD Company (-4,6%), Contemporary Amperex (-2,1%), Sungrow Power (-5,1%) и Tianqi Lithium (-4,5%).

Гонконгская биржа закрыта в связи с государственным праздником.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавил около 0,8%.

Цена акций Tokyo Electron растет на 5,1%, Advantest - на 1,5%, Renesas Electronics - на 3,7%, IBIDEN - на 4,8%, SUMCO - на 2,8%.

Также подъем демострируют акции таких крупных компаний, как Sony Group (0,9%), SoftBank Group (0,5%), Shin-Etsu Chemical (1,5%), Mitsubishi Heavy (2,9%) и Oriental Land (2,3%).

Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,1%.

Как и в других странах АТР, капитализация технологических компаний преимущественно растет. В то же время горнодобывающий и энергетический сектор в целом снижается вслед за акциями Woodside Energy (-0,6%), Santos (-0,6%), Newcrest Mining (-1,1%) и Northern Star Resources (-0,7%).

В то же время цена бумаг BHP Group поднимается на 0,8%, Rio Tinto - на 1,6%.

Рыночная стоимость Telix Pharmaceuticals опускается на 2%, CSL Ltd - на 0,8%, Fisher & Paykel - на 4,5%, Pilbara Minerals - на 0,7%, Allkem - на 1,4%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавил 0,2%.

Стоимость акций Samsung Electronics увеличилась на 2,2%, Hyundai Motor - на 0,5%.

Азиатско-Тихоокеанский регион АТР
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