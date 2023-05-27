Полиция отпустила из-под стражи водителя, врезавшегося в ворота Даунинг-стрит

Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Полиция Великобритании отпустила из-под стражи водителя, врезавшегося на автомобиле в главные ворота Даунинг-стрит ранее на этой неделе, передает в субботу газета The Guardian.

В полиции заявили, что это дело не было связано с терроризмом.

Водителю 43 года, его задержали сразу после инцидента, произошедшего 25 мая. Его взяли под стражу по подозрению в преступном причинении ущерба и опасном вождении. В результате инцидента никто не пострадал.