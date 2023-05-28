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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

РФ заранее проинформировала Абхазию об отмене виз для граждан Грузии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - На российско-абхазские взаимоотношения не влияют отмена визового режима между РФ и Грузией и восстановление авиасообщения между ними, заявил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.

"Российская сторона сообщила нам, что это гуманитарное решение, и оно (...) не влияет на отношения между Абхазией и Российской Федерацией", - сказал он в эфире Абхазского государственного телевидения.

По его словам, "работает механизм внешнеполитических консультаций между МИД России и Абхазии".

"Разумеется, мы такие вопросы обсуждаем, информируем друг друга, потому мы заранее знали о подготовке соответствующего указа президента РФ", - добавил министр.

Кроме того, Ардзинба назвал важным направлением внешней политики республики развитие отношений с Белоруссией.

"Как мы можем заинтересовать государство-партнер, если мы не будем развивать с ним торговые и инвестиционные отношения? Сначала фундамент, а потом уже установление межгосударственных отношений. Поэтому у нас очень серьезные перспективы, мы с позитивом смотрим на это важнейшее стратегическое направление нашей внешней политики", - отметил он.

Ардзинба напомнил о встречах президентов Белоруссии и Абхазии Александра Лукашенко и Аслана Бжания в Пицунде в сентябре прошлого года и в Минске в феврале этого года, в ходе которых были намечены основные направления взаимодействия.

"Это инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество, сотрудничество в сферах образования и здравоохранения, а также по линии министерств по чрезвычайным ситуациям", - уточнил глава абхазского внешнеполитического ведомства.

МИД Абхазии Россия Грузия авиасообщение
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