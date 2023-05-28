Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

В Дели состоялось открытие нового парламентского комплекса

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Традиционная церемония открытия нового парламентского комплекса при участии главы правительства Индии Нарендры Моди состоялась в воскресенье в Дели, сообщает The Guardian.

Этот комплекс в три раза больше находящегося поблизости старого здания парламента, построенного в 1927 году, которое переоборудуют в музей. В новом комплексе разместятся обе палаты парламента Индии, секретариат и резиденция премьер-министра. Кроме того, он рассчитан на большее количество депутатов. Ожидается, что в связи с ростом населения Индии к 2026 году народ страны в парламенте будут представлять 1,2 тыс. избранников, в то время как сейчас их - 800.

Между тем, церемонию открытия бойкотировали депутаты от 19 оппозиционных партий. Они обвинили Моди в авторитаризме, отметив, что эту церемонию должна была провести президент страны Драупади Мурму.

Строительство нового комплекса осуществлялось под руководством архитектора из штата Гуджарат Бималя Пателя. Оно обошлось в $2,4 млрд. Материалы для строительства доставлялись со всех концов Индии, что, по замыслу архитектора, должно отразить культурное и архитектурное разнообразие страны.

Дели Индия Нарендра Моди
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 мая

Байден заявил, что сделка по госдолгу позволит избежать "катастрофического дефолта"

Байден и спикер палаты представителей достигли договоренности по потолку госдолга

Байден и спикер палаты представителей достигли договоренности по потолку госдолга

"Траектория падения" стала обладателем Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля

"Траектория падения" стала обладателем Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля

Саудовская делегация прибыла в Сирию на переговоры о возобновлении работы посольства

Саудовская делегация прибыла в Сирию на переговоры о возобновлении работы посольства

Новым главой правящей партии в Сербии стал министр обороны Вучевич

Новым главой правящей партии в Сербии стал министр обороны Вучевич

Полиция отпустила из-под стражи водителя, врезавшегося в ворота Даунинг-стрит

Полиция отпустила из-под стражи водителя, врезавшегося в ворота Даунинг-стрит

Москва возложила на Приштину, США и ЕС ответственность за обострение обстановки в Косово

Москва возложила на Приштину, США и ЕС ответственность за обострение обстановки в Косово

SpaceX вывела на орбиту спутник связи компании Arabsat

SpaceX вывела на орбиту спутник связи компании Arabsat

Что случилось этой ночью: суббота, 27 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });