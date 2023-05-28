В Дели состоялось открытие нового парламентского комплекса

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Традиционная церемония открытия нового парламентского комплекса при участии главы правительства Индии Нарендры Моди состоялась в воскресенье в Дели, сообщает The Guardian.

Этот комплекс в три раза больше находящегося поблизости старого здания парламента, построенного в 1927 году, которое переоборудуют в музей. В новом комплексе разместятся обе палаты парламента Индии, секретариат и резиденция премьер-министра. Кроме того, он рассчитан на большее количество депутатов. Ожидается, что в связи с ростом населения Индии к 2026 году народ страны в парламенте будут представлять 1,2 тыс. избранников, в то время как сейчас их - 800.

Между тем, церемонию открытия бойкотировали депутаты от 19 оппозиционных партий. Они обвинили Моди в авторитаризме, отметив, что эту церемонию должна была провести президент страны Драупади Мурму.

Строительство нового комплекса осуществлялось под руководством архитектора из штата Гуджарат Бималя Пателя. Оно обошлось в $2,4 млрд. Материалы для строительства доставлялись со всех концов Индии, что, по замыслу архитектора, должно отразить культурное и архитектурное разнообразие страны.