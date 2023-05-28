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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Лукашенко предложил Казахстану присоединиться к союзу Белоруссии и России

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением о вступлении Казахстана и других стран постсоветского пространства в союз Белоруссии и России, чтобы быть ближе к ядерному оружию и иметь возможность им пользоваться.

"Не думаю, что Касым Токаев (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - ИФ) переживает по этому поводу. Но если да, то никто ж не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как и у нас с Российской Федерацией", - заявил он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

Сделать это, по мнению Лукашенко, очень просто: "В союз Белоруссии и России надо вступать - и будет ядерное оружие на всех!"

При этом президент Белоруссии отметил, что высказывает свое мнение, а не официальную позицию России на сей счет.

"Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться", - заявил он.

Интеграция в рамках ЕАЭС должна быть исключительно экономической, и вступать в какие-либо союзы государств Казахстан не намерен - так пресс-секретарь президента республики Руслан Желдибай прокомментировал заявления главы государства Касым-Жомарта Токаева на Евразийском экономическом форуме в Москве.

"В ходе мероприятия президент сделал ряд заявлений, которые сегодня довольно широко обсуждаются экспертным сообществом. В этой связи хотелось бы отметить, что ключевой месседж главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку. Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации", - написал Желдибай в пятницу в соцсети.

Он напомнил, что на московской встрече был затронут и вопрос так называемой разноуровневой интеграции.

"Действительно, сегодня два участника ЕАЭС - Россия и Беларусь - демонстрируют более высокий и тесный уровень сближения. Это уникальный прецедент. Как отметил глава государства, по сути, речь идет об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели", - сказал Желдибай.

"Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства", - подчеркнул он.

Белоруссия Александр Лукашенко
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