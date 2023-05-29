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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Крупнейшие в Европе учения ВВС начались в Финляндии, Швеции и Норвегии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Финляндии, Швеции и Норвегии в понедельник стартовали крупные учения военно-воздушных сил ряд стран Запада Arctic Challenge Exercise 23 (ACE) с участием около 3 тыс. военнослужащих и 150 самолетов.

"Сегодня, в понедельник, в Рованиеми и Пирккале, а также в Лулео (Швеция) и норвежском Эрланде (Норвегия) начнутся международные учения Arctic Challenge Exercise 23 под руководством ВВС Финляндии, Швеции и Норвегии", - сообщил в понедельник портал Yle.

В учениях, которые станут одними из крупнейших авиационных учений года в Европе, примут участие около 3 тыс. военнослужащих.

Помимо принимающих стран, в них примут участие Дания, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Канада, Франция, Германия, Швейцария, Чехия и США.

Всего задействовано около 150 самолетов. От Финляндии в учениях примут участи 12 многоцелевых истребителей F/A-18 Hornet, а также самолеты связи и транспортные самолеты.

Учения Arctic Challenge Exercise 2023 года являются шестыми учениями ACE, совместно организованными ВВС Финляндии, Швеции и Норвегии. С 2013 года они организуются каждые два года в рамках сотрудничества Северных стран. В этом году ими руководят ВВС Финляндии.

Между тем, защитники мира Лапландии организуют в понедельник днем демонстрацию против военных учений в центре Рованиеми.

"Учения ACE будут означать огромное потребление ископаемого топлива и огромные выбросы парниковых газов: выбросы 150 военных самолетов эквивалентны выбросам более девяти миллионов легковых автомобилей", - сказал Тапио Сиириля, секретарь ассоциации защитников мира.

По его словам, учения также усиливают подозрительность и конфронтацию между странами, "это означает и конфронтацию с Россией".

Ассоциация выступает против членства Финляндии в НАТО и участия США в военных учениях.

ЕС Финляндия Швеция Норвегия
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