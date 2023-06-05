Более 60 человек пострадали в результате столкновений на Западном берегу Иордана

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В результате столкновения израильских поселенцев с палестинцами на Западном берегу Иордана пострадали трое израильтян и 59 палестинцев, сообщила газета The Times of Israel.

Издание уточняет, что израильские поселенцы в масках из аванпоста Хомеш напали на дома и жителей соседней палестинской деревни Бурка, инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Силы ЦАХАЛ были направлены на место инцидента для разделения сторон и применили средства для разгона толпы", - сообщил изданию представитель израильских военных.

The Times of Israel пишет, что стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании столкновения.