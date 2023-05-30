Замглавы МИД стран ОДКБ обсудят в Минске подготовку к июньскому заседанию СМИД

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Минске во вторник, 30 мая, запланированы многосторонние консультации на уровне заместителей министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"В ходе мероприятия планируется обсудить вопросы подготовки к предстоящему в июне 2023 года в Минске заседанию Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ и другие актуальные аспекты внешнеполитического сотрудничества в рамках Организации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Казахстанскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев.