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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским помощь Украине

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским помощь, в том числе обучение украинских летчиков пилотированию истребителями F-16.

"Я только что разговаривал с Зеленским и повторил, что Нидерланды стремятся поддерживать Украину всеми возможными способами, от усиления систем ПВО до скорейшего начала обучения пилотов F-16", - написал Рютте в социальной сети.

Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке украинских пилотов для F-16. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что министры обороны этих двух стран в ближайшие недели вместе с США и другими союзниками будут работать над планом подготовки пилотов. Он отметил, что Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша уже предложили свою помощь в тренировке украинских летчиков.

Bloomberg сообщает, свою очередь, что власти Нидерландов ведут обсуждения с американской стороной, пытаясь добиться разрешения на поставки Украине истребителей F-16 по завершению обучения украинских летчиков.

"За прошедшие недели правительство Нидерландов инициировало обсуждения с официальными лицами США, чтобы получить от администрации президента США Джо Байдена "зеленый свет" на поставку истребителей", - информирует агентство.

По словам его собеседников, "Нидерланды, вероятнее всего, отправят Украине F-16 после обучения пилотов". Один из источников отметчает, что правительство страны уже изучает и обсуждает с союзниками план по возможному развертыванию истребителей.

При этом, пишет Bloomberg, несмотря на стремление Нидерландов "как можно скорее нарастить возможности ПВО Украины", обучение пилотов и возможные их поставки Киеву могут занять "многие месяцы".

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