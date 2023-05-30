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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" стартовал к орбитальной станции КНР

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" с экипажем из трех тайконавтов стартовал во вторник к национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун", трансляцию запуска ведет Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN).

Корабль был запущен к станции с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в 09:31 по Пекинскому времени (04:31 по Москве). В состав экипажа входят Цзин Хайпэн, Гуй Хайчао и Чжу Янчжу, они будут работать на станции пять месяцев.

После выхода на орбиту космический корабль в автоматическом режиме проведет сближение и стыковку с базовым модулем станции "Тяньхэ".

Для Цзина Хайпэна, который исполняет обязанности командира корабля, этот полет в космос стал четвертым в карьере. Впервые он отправился в космос в сентябре 2008 года в составе корабля "Шэньчжоу-7", в рамках той миссии был осуществлен первый выход в открытый космос тайконавта - Чжая Чжигана. Впоследствии Цзин Хайпэн принимал участие в миссии "Шэньчжоу-9" к орбитальному модулю "Тяньгун-1" в 2012 году и "Шэньчжоу-11" к орбитальному модулю "Тяньгун-2" в 2016 году.

Для двух других членов экипажа полет стал первым в карьере.

К настоящему времени на станции побывали четыре экипажа по три человека в каждом. Первый экипаж - "Шэньчжоу-12" - находился на станции с июня 2021 года до сентября того же года, действующий в настоящий момент экипаж - "Шэньчжоу-15" прибыл на станцию в ноябре прошлого года и покинет ее в начале июня.

В состав действующего экипажа станции входят три человека: Фэй Цзюньлун (командир корабля), Дэн Цинмин и Чжан Лу. После прибытия корабля "Шэньчжоу-16" на станции некоторое время будут находиться шесть человек, затем, завершив ротацию, экипаж "Шэньчжоу-15" вернется на Землю.

Строительство орбитальной лаборатории "Тяньгун" началось в апреле 2021 года с выведения на орбиту базового модуля станции "Тяньхэ".

В 2022 году к нему по обеим сторонам были пристыкованы два лабораторных модуля - "Мэньтянь" и "Вэньтянь", которые используются для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. О начале полноценной эксплуатации и окончании строительства станции было объявлено в конце прошлого года.

Общий вес станции "Тяньгун", которая находится на высоте 400 км, составляет около 90 тонн. Она в пять раз меньше Международной космической станции и способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет порядка 10 лет.

Китай Тяньгун
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