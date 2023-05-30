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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Ритейлер Asda купит сеть АЗС EG Group в Великобритании и Ирландии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Британский ритейлер Asda сообщил, что покупает сеть АЗС EG Group в Великобритании и Ирландии за 2,27 млрд фунтов стерлингов ($2,8 млрд).

Владельцы Asda - братья Мохсин и Зубер Исса, фонд прямых инвестиций TDR Capital и Walmart Inc. Братья Исса также владеют EG Group.

Asda, она приобретет 350 АЗС и более 1 тысячи точек питания EG Group в Британии и Ирландии.

В результате сделки будет создана компания с годовой выручкой порядка 30 млрд фунтов, обслуживающая порядка 21 млн клиентов в неделю.

Asda планирует потратить более 150 млн в следующие три года на полную интеграцию бизнесов. Акционеры компании предоставят ей дополнительный капитал в 450 млн для финансирования сделки.

EG Group планирует потратить поступления от сделки на погашение долга. Компания сохранит за собой операции в США, Австралии, Германии, Франции, Италии, Нидерландах, Люксембурге и Бельгии, а также 30 точек в Британии.

Великобритания Ирландия Asda EG Group
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