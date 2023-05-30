Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Шойгу заявил, что армия Украины за май потеряла более 16 тысяч военнослужащих

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины в мае текущего года потеряли более 16 тысяч военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолётов, пять вертолётов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Кроме того, по его словам, "перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов "Хаймарс", 16 ракет "Харм" и 29 крылатых ракет большой дальности "Сторм Шэдоу".

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Сергей Шойгу Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД Китая выразил поддержку действия Сербии по защите суверенитета

В МИД КНР приветствуют визит Илона Маска в страну

В МИД КНР приветствуют визит Илона Маска в страну

Власти ЮАР обеспечат дипломатический иммунитет участникам встреч в рамках БРИКС

Власти ЮАР обеспечат дипломатический иммунитет участникам встреч в рамках БРИКС

"Мегафон" подал иск в суд ЕС с требованием отмены введенных против него санкций

Brent подешевела до $76,63 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 30 мая

Близ Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Суданские военные и Силы быстрого реагирования договорились продлить перемирие

Суданские военные и Силы быстрого реагирования договорились продлить перемирие

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" вышел на орбиту

Боррель призвал стороны конфликта в Косово к деэскалации и диалогу

Боррель призвал стороны конфликта в Косово к деэскалации и диалогу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });