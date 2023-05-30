Шойгу заявил, что армия Украины за май потеряла более 16 тысяч военнослужащих

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины в мае текущего года потеряли более 16 тысяч военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолётов, пять вертолётов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.

Кроме того, по его словам, "перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов "Хаймарс", 16 ракет "Харм" и 29 крылатых ракет большой дальности "Сторм Шэдоу".