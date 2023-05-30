Экипаж корабля "Шэньчжоу-16" перешел на борт китайской орбитальной станции

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Экипаж из трех тайконавтов пилотируемого корабля "Шэньчжоу-16" во вторник после стыковки перешел на борт Национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун", сообщает Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

"После того, как пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-16" успешно осуществил ускоренное сближение и стыковку с орбитальным комплексом, экипаж корабля перешел в базовый модуль станции из орбитального отсека", - говорится в сообщении управления.

Корабль был запущен к станции с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в 09:31 по Пекинскому времени (04:31 по Москве). В состав экипажа входят Цзин Хайпэн (командир корабля), Гуй Хайчао (специалист по полезной нагрузке) и Чжу Янчжу (бортинженер), они проведут на станции пять месяцев.

Пилотируемый корабль состыковался со станцией в 16:29 по Пекинскому времени (11:29 по Москве), его полет продолжался почти 6,5 часов.

Новому экипажу предстоит провести ротацию с завершающим свою миссию на станции экипажем корабля "Шэньчжоу-15", в который входят Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу. Они прибыли на станцию в ноябре прошлого года и покинут ее в начале июня.

Эта миссия стала пятой по счету экспедицией тайконавтов на "Тяньгун". Экипажу предстоит провести множество научных и технических экспериментов и тестов, также тайконавты совершат несколько выходов в открытый космос для осуществления монтажных работ снаружи станции и будут размещать на ней различную полезную нагрузку.