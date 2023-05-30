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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

В Германии и Нидерландах усомнились в способности Венгрии председательствовать в ЕС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Государственный министр Германии по делам Европы Анна Люрман во вторник выразила сомнения относительно того, сможет ли Венгрия должным образом председательствовать в ЕС во второй половине 2024 года, в частности, из-за ее позиции по Украине.

"Венгрия по-прежнему сомневается относительно того, нужно ли поддерживать Украину... И поэтому я сомневаюсь, что Венгрия сможет хорошо провести председательство в Совете", - приводят европейские СМИ слова министра.

По словам Люрман, Венгрия под руководством премьера Виктора Орбана "в настоящее время изолирована внутри ЕС из-за проблем с верховенством закона, которые действительно серьезные".

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра также заявил, что испытывает "неприятные ощущения" из-за перспективы председательства Венгрии в ЕС. "Мы все это чувствуем", - сказал он.

Согласно плану, Венгрия должна председательствовать в ЕС с июля по декабрь 2024 года.

Премьер Венгрии регулярно высказывается негативно о политике Евросоюза по санкциям в отношении России.

ЕС Венгрия Германия Нидерланды
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